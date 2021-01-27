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"أثارتا جدلا".. محكمة ليبية تبطل اتفاقيتين مع تركيا

جنود أتراك في ليبيا(أرشيفية)

"أثارتا جدلا".. محكمة ليبية تبطل اتفاقيتين مع تركيا

بعد أن أثارت اتفاقيتان مع تركيا جدلا واسعا في ليبيا.. محكمة في البيضاء تقضي بانعدامهما!

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دبي- العربية.نت

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كشف مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء، أن محكمة في البيضاء شرق البلاد، أبطلت اتفاقيتي ترسيم الحدود مع تركيا والتعاون الأمني.

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وأعلن موقع البرلمان أن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

جدل واسع

وكانت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019، أثارتا جدلا واسعا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك فعل الجيش الليبي.

يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.

أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

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