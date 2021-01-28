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ليبيا.. اشتباكات بين قوتين تابعتين للوفاق في طرابلس

Fighters loyal to the UN-recognised Libyan Government of National Accord (GNA) secure the area of Abu Qurain, half-way between the capital Tripoli and Libya's second city Benghazi, against forces loyal to Khalifa Haftar, who is based in eastern Benghazi, on July 20, 2020. Since 2015, a power struggle has pitted the (GNA) against forces loyal to Haftar. The strongman is mainly supported by Egypt, the United Arab Emirates and Russia, while Turkey backs the GNA.
قوات تابعة للوفاق (أرشيفية)
الأزمة الليبية

ليبيا.. اشتباكات بين قوتين تابعتين للوفاق في طرابلس

السراج يرضخ لمطالب المجموعات المسلحة المسؤولة عن إقفال الطريق الساحلي في مصراتة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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وقعت اشتباكات الليلة الماضية باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوة الأمن العام وقوة الردع، الخاضعتين لسلطة حكومة الوفاق، في حي الأندلس وسط العاصمة الليبية طرابلس.

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

وقالت مصادر مختلفة إن الاشتباكات بدأت بعد أن رفضت قوة الأمن العام دخول عناصر من قوة الردع إلى بعض المناطق داخل العاصمة دون تنسيق مسبق، مما وتّر الأجواء وخلق حالة من الذعر في صفوف المواطنين.

كما أكد نشطاء أن الاشتباكات توقفت في وقت لاحق بعد انسحاب عناصر الردع وإعادة قوة الأمن العام التمركز في مواقعها.

عناص من قوات الوفقا في طرابلس (أرشيفية)
عناص من قوات الوفقا في طرابلس (أرشيفية)
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هذا ورضخ رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج لمطالب المجموعات المسلحة المسؤولة عن إقفال الطريق الساحلي في مدينة مصراتة.

وتعهد السراج، خلال لقائه مع آمر غرفة عمليات سرت-الجفرة والمجلس البلدي في مصراتة ومجلس الأعيان ومجلس رجال أعمال مصراتة وممثلي المجموعات المسلحة في بوابتي الدافنية والكراريم، بإتمام كافة الإجراءات وصرف كل مستحقات المقاتلين وحل معاناة الجرحى خلال أسبوع واحد فقط.

مناصرون لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في مصراتة (أرشيفية)
مناصرون لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في مصراتة (أرشيفية)
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