.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن تطلب سحب القوات الروسية والتركية من ليبيا فوراً

The flag of Libya behind the fence with the sign is forbidden stock photo
(تعبيرية)
الأزمة الليبية

واشنطن تطلب سحب القوات الروسية والتركية من ليبيا فوراً

المندوب الأميركي في مجلس الأمن تطلب من الأطراف الخارجية كلّها "احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز الخميس أنّ بلاده تطلب "من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا اليوم الخميس أن واشنطن تطلب من الأطراف الخارجية كلّها "احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً".

قوات تركية في ليبيا (أرشيفية)
قوات تركية في ليبيا (أرشيفية)

ويبدد هذا الموقف الأميركي الحازم في ظل إدارة جو بايدن الغموض الذي لفّ لسنوات السياسية الأميركية لدونالد ترمب بشأن ليبيا.

وقال ميلز "تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر، نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فوراً سحب قواتهما من البلاد وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين اللتين قامتا بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا".

من الاتفاق الذي تم في اكتوبر الماضي في جنيف بين الافرقاء الليبيين
من الاتفاق الذي تم في اكتوبر الماضي في جنيف بين الافرقاء الليبيين
ليبيا.. اشتباكات بين قوتين تابعتين للوفاق في طرابلس المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. اشتباكات بين قوتين تابعتين للوفاق في طرابلس

وفي ديسمبر، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا دعماً لمعسكري النزاع. وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير. ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

وخلال المؤتمر الافتراضي لمجلس الأمن الدولي، طالبت غالبية أعضائه بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 2011.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد