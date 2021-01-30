المئات يحتجون في تونس والشرطة تطوق شارع الحبيب بورقيبة

طوقت الشرطة التونسية، اليوم السبت، شارع الحبيب بورقيبة، بعد خروج احتجاجات دعت إليها أطراف سياسية ومنظمات مجتمع مدني، تطالب بإسقاط المنظومة الحالية التي تقودها حركة النهضة والتي تصفها بالمنظومة الفاسدة، وكذلك تدعو لإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وسط تعزيزات أمنية مكثفة دفعت بها وزارة الداخلية، تقدم المحتجون نحو شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا شعارات مناوئة للحكومة التي يقودها هشام المشيشي وللقمع البوليسي وهتفوا "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب" و"فاسدة المنظومة، بالحاكم والمحكومة" و"يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب"، وأخرى تطالب بإسقاط النظام، وشعارات مناوئة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي، وهتفوا "يا غنوشي باب سويقة يعرف الحقيقة" و"يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"الكرامة والحرية للأحياء الشعبية"، وسط مخاوف من حدوث صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وكانت اندلعت اشتباكات بين الأمن التونسي، ومحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، قبل أسبوع، عقب انطلاق مسيرة احتجاجية، دعت إليها عدة أطراف سياسية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وتطالب بالعمل وإسقاط النظام.

ويشارك في المسيرة عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمئات المحتجين الذين نزلوا خلال الأيام الماضية إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

كما دعت الأحزاب والجمعيات المشاركة بالمسيرة في بيان لها اليوم للتصدي لما وصفتها بـ"حملات القمع والاعتقالات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها المحتجون من أجل حقوقهم المشروعة"، كما أكدت دعمها للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف أنحاء تونس.