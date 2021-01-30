.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المئات يحتجون في تونس والشرطة تطوق شارع الحبيب بورقيبة

23 يناير 2021 - فرانس برس
من احتجاجات تونس - أرشيفية

المئات يحتجون في تونس والشرطة تطوق شارع الحبيب بورقيبة

رفعوا شعارات مناوئة للحكومة التي يقودها هشام المشيشي وللقمع البوليسي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

طوقت الشرطة التونسية، اليوم السبت، شارع الحبيب بورقيبة، بعد خروج احتجاجات دعت إليها أطراف سياسية ومنظمات مجتمع مدني، تطالب بإسقاط المنظومة الحالية التي تقودها حركة النهضة والتي تصفها بالمنظومة الفاسدة، وكذلك تدعو لإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

 إيران متهمة بالضلوع بالانفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي العرب والعالم ميليشيات إيران  إيران متهمة بالضلوع بالانفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي

وسط تعزيزات أمنية مكثفة دفعت بها وزارة الداخلية، تقدم المحتجون نحو شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا شعارات مناوئة للحكومة التي يقودها هشام المشيشي وللقمع البوليسي وهتفوا "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب" و"فاسدة المنظومة، بالحاكم والمحكومة" و"يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب"، وأخرى تطالب بإسقاط النظام، وشعارات مناوئة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي، وهتفوا "يا غنوشي باب سويقة يعرف الحقيقة" و"يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"الكرامة والحرية للأحياء الشعبية"، وسط مخاوف من حدوث صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وكانت اندلعت اشتباكات بين الأمن التونسي، ومحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، قبل أسبوع، عقب انطلاق مسيرة احتجاجية، دعت إليها عدة أطراف سياسية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وتطالب بالعمل وإسقاط النظام.

ويشارك في المسيرة عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمئات المحتجين الذين نزلوا خلال الأيام الماضية إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

كما دعت الأحزاب والجمعيات المشاركة بالمسيرة في بيان لها اليوم للتصدي لما وصفتها بـ"حملات القمع والاعتقالات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها المحتجون من أجل حقوقهم المشروعة"، كما أكدت دعمها للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف أنحاء تونس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد