الاتحاد الأوروبي: نأمل بحكومة توحد الليبيين وتحقق الاستقرار

تعليقا على نشر أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الليبية، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الأحد، أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من مختلف أنحاء البلاد تظهر التزاما حقيقيا من جميع الأطراف تجاه ملتقى الحوار السياسي.

وقال "نأمل بأن تأتي حكومة توحد الليبيين وتحقق لهم الاستقرار".

وكانت بعثة الأمم المتحدة كشفت مساء السبت لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء، والذين سيتوجب تعيينهم الأسبوع المقبل في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات ديسمبر المقبل.

أسماء 45 شخصاً

وشملت تلك اللائحة أسماء 45 شخصا بينهم ثلاث نساء فقط، وضمت شخصيات من الوزن الثقيل في السياسة المحلية، من غرب البلاد وشرقها، المنطقتين الرئيسيتين اللتين تتنافسان على السلطة، فضلا عن آخرين من الجنوب.

وسيجتمع المشاركون في الحوار السياسي الليبي الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر برعاية الأمم المتحدة، في الفترة من 1 إلى 5 شباط/فبراير في سويسرا "للتصويت على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان"، حسب الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه يتوجب على هذا المجلس الانتقالي "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، حسب المصدر نفسه.