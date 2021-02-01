صالح يعلن فتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس

في وقت أعلن فيه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، أن الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس سوف يفتح الأسبوع القادم، أكد أن هذه الخطوة تمت نتيجة للجهود السياسية وجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

في التفاصيل، كشف المستشار الإعلامي لصالح في تصريح إعلامي، أن صالح يواصل جهوده الحثيثة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية تنهي نزيف الدم.

المرشح الأقوى

وأضاف أن رئيس مجلس النواب يعد المرشح الأقوى لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد بعد ترشحه للمنصب الذي سوف يتم التصويت عليه في الخامس من فبراير/شباط الجاري.

إلى ذلك، تابع أن صالح يواصل التشاور مع فئات مختلفة لحل الأمور والوصول إلى حلول، كان آخرها لقاءه مع المجلس الأعلى لقبائل ليبيا.

فتح الطريق الساحلي.. وإخراج المرتزقة

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، قد اتفقت في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت في نوفمبر الماضي، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب لتسهيل حركة المواطنين، وكذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس.

يشار إلى أن الطريق بين شرق ليبيا وغربها مغلق منذ أبريل 2019، تاريخ بدء العملية العسكرية التي قادها الجيش الليبي على العاصمة طرابلس لطرد المليشيات المسلحة وتحريرها من الجماعات الإرهابية والتي انتهت بانسحابه إلى منطقة سرت الجفرة.