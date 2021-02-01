تونس.. اتهامات للغنوشي بالسعي للسيطرة على النظام السياسي

على خلفية دعوة رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس النهضة راشد الغنوشي إلى إرساء نظام برلماني بالكامل، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الاثنين، الغنوشي بأنه يريد نظاما برلمانيا يسيطر به على مفاصل الدولة التونسية.

وقالت في مقابلة مع "العربية"، إن حكم الإخوان في تونس يمنع الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، مضيفة "تونس في وضع اقتصادي خطير بسبب السياسات الخاطئة منذ 2011".

كما تابعت "نضغط لمنع راشد الغنوشي من فرض أجندته السياسية"، مبينة أن أن تونس تعيش أزمة دستورية وصراعا بين الرئاسات الثلاث.

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لـ #العربية: إنهاء تحالف " #الإخوان" وبعض القوى المدنية داخل البرلمان التونسي كفيل بإسقاط أغلبية #الغنوشي pic.twitter.com/SrrZpCuQbZ — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 1, 2021

تغيير الدستور

وقالت "بعض القوى المدنية تساعد الغنوشي في السيطرة على البرلمان التونسي".

وأوضحت أن الشعب التونسي يرغب في تغيير الدستور، مشيرة إلى أن نظام الحكم الذي يحدده الدستور التونسي تسبب في أزمة كبرى.

وقالت إنه يجب أن تتحد القوى المدنية التونسية لمواجهة النهضة وتغيير الدستور، مؤكدة أن تغيير الدستور التونسي ضرورة قصوى.

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لـ #العربية: تونس تعيش مأزقا وتناحرا بين الرئاسات الثلاث.. والحل في انتفاضة برلمانية للقوى المدنية وسحب الثقة من الغنوشي pic.twitter.com/stH5D817CL — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 1, 2021

تطويع الدستور لمصالحه الخاصة

بدورها، اتهمت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو رئيس البرلمان بمحاولة تطويع الدستور حسب مصالحه الخاصة.

وقالت عبر إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن الغنوشي تدخل في "ملفات لا تعنيه" على غرار مسألة التعديل الوزاري.

كما أضافت "الضامن لوحدة الدولة واستمراريتها واحترام الدستور هو رئيس الجمهورية".

يذكر أن الغنوشي كان دعا، السبت، إلى ضرورة إرساء نظام برلماني بالكامل، وذلك تعليقاً على مواصلة رفض سعيّد تأدية عدد من الوزراء ضمن التحوير الذي أجراه المشيشي لليمين الدستورية.

وكان سعيّد قد أعرب عن رفض تأدية 4 وزراء من بين 11 اقترحهم المشيشي للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم "بشبهات فساد أو تضارب مصالح"، الأمر الذي أدى إلى عدم مباشرة جميع الوزراء الجدد لمهامهم، رغم مرور أسبوع على تزكيتهم من قبل البرلمان.