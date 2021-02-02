قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إنه يريد من الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الجديد جو بايدن إظهار المزيد من الاهتمام بشأن ليبيا التي تعاني من الفوضى والصراعات منذ حوالي عشر سنوات.

وأضاف ماس خلال اجتماع في برلين أن "الولايات المتحدة لديها الوسائل والنفوذ" للقيام بدور أكبر، مشيراً إلى المحادثات الجارية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.

يأتي هذا بينما انطلقت أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، أمس الاثنين، والذي سيستمر على مدار خمسة أيام لاختيار رئيس وزراء مؤقت ومجلس رئاسي مكون من ثلاثة أشخاص في محاولة لتوحيد البلاد وإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.

ويجتمع منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي يضم مبعوثين من جميع أنحاء ليبيا، بوساطة الأمم المتحدة، على أمل تحقيق الاستقرار في بلد ينعدم فيه القانون منذ سقوط ومقتل معمر القذافي عام 2011.

ويتوج الاجتماع عملية سلام بدأت في برلين في يناير 2020.

وستسعى السلطة المؤقتة، التي سيتم اختيارها، إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وقيادة ليبيا إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر.

والأسبوع الماضي، دعت الولايات المتحدة روسيا وتركيا إلى وقف تدخلاتها العسكرية في ليبيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي صمد إلى حد كبير في الأشهر الماضية.

ونص الاتفاق، الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال ثلاثة أشهر، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الشأن.