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تونس.. مقتل 4 جنود أثناء ملاحقة جماعة إرهابية

أمن تونسي صورة توضيحية
أفراد من الأمن التونسي

تونس.. مقتل 4 جنود أثناء ملاحقة جماعة إرهابية

إثر انفجار لغم خلال مرور عربة عسكرية أثناء عملية تمشيط بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة إرهابية 

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

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لقي 4 جنود تونسيين مصرعهم، الأربعاء، في انفجار لغم داست عليه عربتهم العسكرية، خلال قيامهم بملاحقة مجموعة إرهابية بمرتفعات جبال المغيلة الواقعة بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط غرب البلاد.

وانفجر اللغم خلال مرور عربة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة إرهابية في هذه الجبال، التي تعتبر منطقة عبور للجماعات الإرهابية.

وتقول السلطات إن مسلحين منضوين تحت لواء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتنظيم داعش يتحصنون بالجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر والرابطة بين محافظات الكاف والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد، زرعوا ألغاما تقليدية الصنع لتفادي ملاحقتهم، أدى انفجارها إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن.

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وتجري قوات الأمن التونسية غالبا عمليات تمشيط في هذه الجبال لتعقّب الإرهابيين المتحصّنين فيها، وقد نجحت في إضعاف قدرة هذه التنظيمات على شنّ هجمات إرهابية في البلاد، بعد القضاء على أغلب وأبرز قادتها.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة مخلفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.

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