البعثة الأممية بليبيا: نشر مراقبين دوليين على طاولة سرت

بينما تجتمع اللجنة العسكرية (5+5) في مدينة سرت الليبية من أجل مناقشة الإجراءات التنفيذية لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل أشهر عدة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس أن اللجنة ستناقش نشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في مناطق مختلفة من البلاد.

كما لفتت إلى أن الاجتماع الليبي المشترك سيتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي.

إلى ذلك، أبدت البعثة في بيان، ترحيبها بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية.

بلا سلاح

وكانت تلك اللجنة المشتركة بين طرفي النزاع الليبي وافقت سابقا على نشر مراقبين دوليين بشرط ألا يرتدوا زيا عسكريا ولا يحملوا سلاحا.

كما وافقت على نشر مراقبين في مثلث أبو قرين – بني جواد – سوكنة، حيث تقع مدينة سرت في وسط المثلث.

يذكر أن البعثة الأممية كانت أوضحت، مطلع يناير أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين غير المسلحين وبالزي المدني للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

عدد محدود

وأضافت في حينه أنه "بحسب ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، فمن المتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين المحايدين.

وفي الخامس من يناير أوصى غوتيريش بنشر مراقبين تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة وقف النار في البلاد التي مزقتها الحرب.