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دعت لوقف التدخلات.. مصر ترحب بانتخاب السلطة الليبية

وزارة الخارجية المصرية مناسبة

دعت لوقف التدخلات.. مصر ترحب بانتخاب السلطة الليبية

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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رحبت مصر بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من جانب ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد، الجمعة، في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

من هو محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا؟ المغرب العربي من هو محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا؟

إلى ذلك، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2012.

وأشاد المتحدث بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم.

كما دعا حافظ كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

وكان المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف قد صوتوا باختيار محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة، كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي.

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