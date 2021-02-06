.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تعهد بدعمها.. الجيش الليبي يدعو لدعم السلطة الجديدة

خليفة حفتر(فرانس برس)
الأزمة الليبية

تعهد بدعمها.. الجيش الليبي يدعو لدعم السلطة الجديدة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبدى الجيش الليبي اليوم السبت ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متعهداً بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إلى موعد الانتخابات المتفق عليه في ديسمبر المقبل.

الحكومة الليبية الجديدة: لا مجال لإقصاء أحد في البلاد الحدث الحكومة الليبية الجديدة: لا مجال لإقصاء أحد في البلاد

كما دعا الجميع إلى دعم السلطة الجديدة وتسهيل مهامها، والتكاتف لإنجاح خارطة الطريق والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية

إلى ذلك، أثنى على دور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز على الجهود التي بذلتها بغية التوصل إلى تلك النتيجة.

شرط الحكومة المؤقتة

وفي وقت سابق اليوم، اشترطت الحكومة المؤقتة(تدعم الجيش) اعتماد الحكومة الجديدة من البرلمان "مجتمعا وبشكل قانوني" كي تسلم لها وزاراتها. وقالت في بيان إنها مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقا للقانون، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب.

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

القائمة الفائزة

يذكر أن المشاركين في الحوار الليبي بجنيف انتخبوا، أمس الجمعة عبد الحميد محمد دبيبة رئيساً للوزراء. وحصدت قائمته 39 صوتاً من أصل 73.

كما فاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، مع نائبين هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب).

ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

أين ستصل محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد؟
أين ستصل محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد؟

اكتشف المزيد