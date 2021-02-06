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المسماري: التدخل التركي هو التحدي الأبرز أمام الليبيين

المسماري (رةيترز)
المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري

المسماري: التدخل التركي هو التحدي الأبرز أمام الليبيين

المتحدث باسم الجيش الليبي لـ "العربية": نحن جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي أنجزت في البلاد

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دبي - العربية.نت

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أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، السبت، أن الملف التركي يفرض تحدياً كبيراً على الأطراف المعنية، في البلاد.

وقال في مقابلة مع "العربية"، "نحن جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي أنجزت".

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كما أضاف "إن الليبيين يأملون أن تقوم السلطةُ الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم".

وأبدى الجيش الليبي اليوم ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متعهداً بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إلى موعد الانتخابات المتفق عليه في ديسمبر المقبل.

كما دعا الجميع إلى دعم السلطة الجديدة وتسهيل مهامها، والتكاتف لإنجاح خارطة الطريق والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية

إلى ذلك، أثنى على دور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز على الجهود التي بذلتها بغية التوصل إلى تلك النتيجة.

عبدالحميد محمد دبيبة
عبدالحميد محمد دبيبة

يذكر أن المشاركين في الحوار الليبي بجنيف انتخبوا، أمس الجمعة عبد الحميد محمد دبيبة رئيساً للوزراء. وحصدت قائمته 39 صوتاً من أصل 73.

كما فاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، مع نائبين هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب).

ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

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