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ترحيب أميركي أوروبي بتشكيل حكومة ليبيا.. "الطريق مازال طويلا"

من اجتماعات 5+5 الليبية في جنيف (23 أكتوبر 2020- فرانس برس)

ترحيب أميركي أوروبي بتشكيل حكومة ليبيا.. "الطريق مازال طويلا"

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دبي - العربية.نت

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رحبت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة بالحكومة الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق "لا يزال طويلا".

وليامز: أمام السلطة التنفيذية الليبية تحديات كثيرة ليبيا وليامز: أمام السلطة التنفيذية الليبية تحديات كثيرة

وقال بيان مشترك أصدرته الخارجية الألمانية إنه "سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير خدمات عامة أساسية للشعب الليبي وإطلاق برنامج مصالحة هادف والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة"، مضيفا أن "الطريق لا يزال طويلا".

أتى ذلك، بعدما صوت المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة. وفازت قائمتهما بـ39 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.

إلى ذلك تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي.

لحظة تاريخية

من جهتها، وصفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تلك اللحظة بالتاريخية. وقالت في كلمة معلنة فوز المرشحين: "يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

كما أضافت متوجهة للأطراف الليبيين: قطعتم شوطا طويلا وتجاوزتم خلافاتكم لصالح بلدكم والشعب الليبي. وقالت "هذا التزام رسمي ويجب على السلطة التنفيذية المنتخبة الوفاء به"، مشددة على أن "أمام السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الكثير من التحديات".

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