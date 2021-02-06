شائعات كثيرة طالت محمد يونس بشير المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، عقب إعلان فوزه بالمنصب، ملمحة إلى أنه محسوب على جماعة الإخوان وتركيا، وذلك بحكم عمله السابق كسفير في حكومة الوفاق، لكن شقيقه نفى كل تلك الشائعات.

وقال سامي المنفي لـ"العربية.نت" إن شقيقه ليس منتميا لأي تيار أو تنظيم، وتربى في بيت وعائلة لا تعرف سوى الوطن واعتباراته، ومصالحه، فهو من قبيلة المنفي قبيلة المجاهد الكبير عمر المختار، ونجل الدكتور يونس بشير المنفي محافظ طبرق في عهد القذافي، نافيا أن يكون محسوبا على الإخوان جملة وتفصيلا.

كما أضاف أن والده كان يعمل أستاذا للإعلام في بجامعة قاريونس ودرس الإعلام في جامعة عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما درس شقيقه محمد الهندسة المدنية وحصل على الدكتوراه فيها من فرنسا.

قبيلة عمر المختار

وأشار إلى أن أخاه ترشح ضمن قائمة متوازنة تجمع كل أطياف وأقاليم ليبيا وحازت على ثقة الجميع، لذلك نأمل أن يتمكن من جمع شمل الليبيين وإنهاء أي تجاذبات أو تحزبات أو انقسامات

إلى ذلك، اعتبر أن من يقول إن شقيقه- نظرا لتعيينه سابقا سفيرا لحكومة الوفاق- سينتظر توجيهات من الخارج لا يعرف قبيلة عمر المختار؟ ولا يعرف كيف تربى أبناؤها؟"، بحسب تعبيره.

عمق عربي

وأكد أن ليبيا بالنسبة لهم وطن كبير ودولة ذات سيادة لها عمقها العربي ولا يمكن أن ترتهن لقرارات الخارج.

كما لفت إلى أن شقيقه فور إعلان فوزه، أكد أنه سيسعى لبدء مرحلة السلام والتسامح والوفاق وجمع الشمل، مشددا على أنه رجل تكنوقراط وسيعمل لصالح ليبيا وشعبها فقط.

إلى ذلك، قال إن جزءا كبيرا من قبيلة المنفي يقيم في محافظة مرسى مطروح شمال مصر، معتبرا أن عمق ليبيا في مصر والعكس صحيح، ومؤكدا أن البلدين شعب واحد، ولا يمكن التفرقة بينهما لوحدة الدم والمصير

نتيجة مفاجئة

يشار إلى أن عبد الحميد دبيبة كان انتخب أمس بصورة غير متوقعة الجمعة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية، من قبل المشاركين في الحوار بسويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر. وحصدت قائمته 39 صوتاً من أصل 73.

فيما فاز المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، مع نائبين هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب).

ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.