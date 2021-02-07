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أقطاي: الحكومة الانتقالية الليبية لا تعارض الوجود التركي

ياسين أقطاي
ياسين أقطاي
الأزمة الليبية

أقطاي: الحكومة الانتقالية الليبية لا تعارض الوجود التركي

مستشار الرئيس التركي أردوغان: الاتفاقيات التي أبرمتها أنقرة مع الوفاق هي اتفاقيات دولية ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى

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دبي - قناة العربية

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قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة الانتقالية الليبية تدعم دور أنقرة في ليبيا ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.

وقال أقطاي، إن "الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة".

وأضاف أن الحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض تلك الاتفاقيات ولا الوجود التركي في ليبيا، بل "على العكس تدعم الدور التركي هناك".

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.

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وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد، السبت، أن الملف التركي يفرض تحدياً كبيراً على الأطراف المعنية، في البلاد.

وقال في مقابلة مع "العربية"، "نحن جزء لا يتجزأ من العملية السياسية التي أنجزت".

كما أضاف "إن الليبيين يأملون أن تقوم السلطةُ الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم".

وأبدى الجيش الليبي ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متعهداً بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إلى موعد الانتخابات المتفق عليه في ديسمبر المقبل.

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