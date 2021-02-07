اتصل السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، برئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لتهنئته على نتائج ملتقى الحوار.

وكان السفير الأميركي قد أعرب عن تهانيه لليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي.

وقال نورلاند، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، طالعتها "الجماهيرية"، تفاعل أكثر قادم من واشنطن، ولكن في الوقت الحالي. تهانينا الحارة لجميع الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي.

وكان قد صوت أعضاء لجنة الحوار السياسي على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث فازت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة.