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السيسي: سندعم الحكومة الجديدة في ليبيا

عبد الفتاح السيسي
الأزمة الليبية

السيسي: سندعم الحكومة الجديدة في ليبيا

في مقابلة مع برنامج الحكاية على MBC مصر.. أكد أن القاهرة تهدف إلى بناء سلام والحفاظ على الاستقرار في ليبيا

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العربية.نت

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تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطورات الوضع الليبي الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمور تتحسن هناك.

وأكد السيسي، أمس السبت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر "MBC مصر"، على دعم مصر للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي اعتبر تشكيلها "خطوة في الاتجاه السليم".

دبيبة والمنفي
2 صور دبيبة والمنفي
2 صور
دبيبة والمنفي
دبيبة والمنفي
دبيبة والمنفي
دبيبة والمنفي

وقال السيسي، إن المنطقة العربية تعرضت لهزة واضطرابات كبيرة جدا في السنوات الماضية، مضيفا عن الأوضاع الليبية بالقول: "الحكومة والمجلس اللي جاي مؤقت لغاية ما يعملوا انتخابات.. وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح.. وإحنا داعمين لهم ومزيد من التواصل هيتم معاهم خلال الفترة المقبلة".

وتابع الرئيس السيسي في مداخلة مع عمرو أديب، "إحنا مستعدين للتعاون معهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتقر من البرلمان، لاستعادة ليبيا بالشكل المناسب والاستعداد للانتخابات الليبية، وبالنسبة لبقية الحاجات الموجودة في المنطقة طبعا فيه تنسيق مستمر مع أشقائنا من أجل محاولة إيجاد حلول للأزمات الموجودة في منطقتنا.. كل الأزمات".

وأضاف أن التحرك المصري في الملف الليبي يهدف إلى "تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق"، مذكرا بتصريحاته في يونيو الماضي بخصوص الجفرة وسرت.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم الجمعة، محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.

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