طالب عضو اللجنة العسكرية الليبية، اللواء فرج الصوصاع، من خلال "العربية"، بضرورة الالتزام بإخراج المرتزقة من البلاد.

وتحدث اللواء الصوصاع عن تفاصيل اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 على فتح الطريق الساحلي خلال الفترة القادمة.

الصوصاع في تصريحاته لـ "العربية" أفاد أن فرق الهندسة العسكرية ستباشر إزالة الألغام من الطريق تمهيدا لسحب الآليات من خطوط التماس وفتح الطرق بين برقة وطرابلس.

كما أضاف الصوصاع أن مهمة نشر المراقبين الدوليين ستقتصر فقط على عدد محدود منهم ودون أسلحة، مؤكدا مخاطبة اللجنة العسكرية للأمم المتحدة لنشرهم بعد إتمام عملية إعداد وتهيئة فتح الطريق الساحلي.

وحول نهاية المدة الممنوحة للمرتزقة والمقاتلين الأجانب، طالب الصوصاع الدول الراعية لاتفاقي برلين وجنيف بضرورة دعمهم لتنفيذ مخرجات اتفاقهم ورحيل كافة العناصر الأجنبية من ليبيا.

وإلى ذلك، أعلن الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، عبد الهادي دراره، استعداد القوات لفتح الطريق الساحلي فور انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتنفيذ بنود البيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

دراره طالب المجتمع الدولي بالضغط على الدول التي يتبعها المرتزقة، لإخراجهم، وفق اتفاق اللجنة العسكرية.