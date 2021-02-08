.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليبيا.. أوامر بملاحقة 103 متورطين في تهريب الوقود

A fuel dispenser is seen at an al-Rahila petrol station in Benghazi, Libya January 28, 2016. Picture taken January 28, 2016. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
محطة وقود في بنغازي (أرشيفية)
اقتصاد ليبيا

ليبيا.. أوامر بملاحقة 103 متورطين في تهريب الوقود

تنشط في غرب ليبيا عصابات متخصصة في تهريب الوقود إلى دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الإفريقية أو عبر البحر نحو مالطا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

أصدر مكتب النائب العام الليبي بالعاصمة طرابلس، فجر الإثنين، أوامر بالقبض على 103 أشخاص من مدن الغرب الليبي، بتهمة الاتجار بالنفط الليبي بطريقة غير شرعية.

وضمّت القائمة أصحاب بعض محطات توزيع الوقود التابعة للدولة بمناطق الزنتان والجميل وغريان والأصابعة ورقدالين وزوارة والجميل والعجيلات ورقدالين وبني وليد ونالوت ومدن أخرى تتواجد كلها غرب ليبيا.

وقال البيان الصادر عن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إن هؤلاء الأشخاص متورطون في الكسب غير المشروع والإضرار بالمال العام عن طريق تهريب الوقود للخارج والتصرف فيه بطريقة غير شرعية والاتجار فيه وبيعه بسعر غير السعر القانوني واكتساب أموال بطريقة غير مشروعة.

قرار النائب العام في طرابلس
4 صور قرار النائب العام في طرابلس
4 صور
قرار النائب العام في طرابلس
قرار النائب العام في طرابلس

وتنشط في غرب البلاد عصابات متخصصة في تهريب الوقود إلى دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الإفريقية أو عبر البحر نحو مالطا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معهم، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تسجيل نقص حاد في المحروقات بالمحطات الرسمية.

وفي صيف العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شبكة من مهربي الوقود قالت إنهم "يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا ويمتلكون شبكة علاقات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود"، من بينهم الليبي فيصل الوادي مشغّل السفينة "مرايا"، وشركاؤه مصباح محمد وادي ونور الدين ميلود مصباح و"شركة الوفاق" ومقرّها مالطا.

رجل يعبئ الوقود في قارورة في إحدى محطات المحروقات في مصراتة (أرشيفية)
رجل يعبئ الوقود في قارورة في إحدى محطات المحروقات في مصراتة (أرشيفية)
عقيلة صالح يعود لليبيا ويطالب بإعطاء الحكومة الجديدة فرصة المغرب العربي الأزمة الليبية عقيلة صالح يعود لليبيا ويطالب بإعطاء الحكومة الجديدة فرصة

وفي أواخر سنة 2018، كشف فريق من خبراء الأمم المتحدة عن شبكة لتهريب النفط في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، متورطة فيها مليشيات مسلحة قال إنها "تسهم في تفاقم العنف، وتهدد السلام والاستقرار في غرب ليبيا والدول المجاورة". واتهم الخبراء في تقريرهم آنذاك "مليشيا النصر"، التي تتولى تأمين المصفاة، بتدبير عمليات تهريب الوقود بالتعاون مع الجماعات المسلحة في الزاوية وصبراتة والعجيلات وورشفانة من مصفاة الزاوية.

وتقدرّ المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المنجرة عن عمليات تهريب الوقود إلى خارج ليبيا بـ750 مليون دولار سنوياً، تذهب إلى جيوب العصابات المحلية والمليشيات المسلّحة بمدن الغرب الليبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد