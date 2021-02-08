فاجعة في المغرب.. مصرع 25 شخصاً بعد غرق وحدة صناعية بطنجة

أعلنت السلطات المغربية، الاثنين، وفاة 25 شخصا إثر تسرب مياه الأمطار إلى وحدة صناعية غير مرخصة بمدينة طنجة شمال البلاد ومحاصرة العاملين داخلها، فيما لا تزال هذه الحصيلة مؤقتة ومرشحة للارتفاع.

وأوضحت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، أن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضٍ بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح اليوم الاثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

وأضافت في بيان أن الوحدات الأمنية ومصالح الوقاية المدنية، تدخلت وتم إنقاذ 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم انتشال جثث 25 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

ويرجح أن يكون تماس كهربائي حصل بسبب تسرب المياه إلى الوحدة الصناعية، ما أدى إلى مصرع العاملين داخلها صعقا بالكهرباء، بينما يتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 25 شخصا.

وأدت الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة التي شهدتها مدينة طنجة ليل الأحد/ الاثنين إلى إغراق عدد من أحياء المدينة السكنية والصناعية وشوارعها، كما تسربت المياه إلى المنازل والمدارس.