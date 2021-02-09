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أردوغان: سنبحث الانسحاب من ليبيا بشرط!

رجب طيب أردوغان

أردوغان: سنبحث الانسحاب من ليبيا بشرط!

الرئيس التركي: أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا سحبت الدول الأخرى قواتها أولاً.

وقال أردوغان متحدثاً في إحدى المناسبات في أنقرة، الثلاثاء، إن "أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق".

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يذكر أن تركيا تدخلت في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق رغم اعتراضات شعبية ورسمية ودولية، تمثلت بمطالب أبرزها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وكافة القواعد الأجنبية من البلاد.

مرحلة جديدة

يشار إلى أن ليبيا دخلت، الجمعة، مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

وصوت المشاركون لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة. كما تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي.

من منتدى الحوار السياسي الليبي قرب جنيف يوم 5 فبراير
من منتدى الحوار السياسي الليبي قرب جنيف يوم 5 فبراير

لحظة تاريخية

من جهتها، وصفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تلك اللحظة بالتاريخية. وقالت، الجمعة، في كلمة معلنة فوز المرشحين: "يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

إلى ذلك أضافت متوجهة للأطراف الليبيين: "قطعتم شوطاً طويلاً وتجاوزتم خلافاتكم لصالح بلدكم والشعب الليبي. هذا التزام رسمي ويجب على السلطة التنفيذية المنتخبة الوفاء به".

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