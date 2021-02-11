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حفتر يؤكد للمنفي دعم الجيش الليبي له وللحكومة الجديدة

جفتر والمنفي
الأزمة الليبية

حفتر يؤكد للمنفي دعم الجيش الليبي له وللحكومة الجديدة

كان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا تحت لواء "اتحاد طلبة الجماهيرية"

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دبي - العربية.نت

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استقبل قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في بنغازي. وأكد حفتر لرئيس المجلس الرئاسي دعم الجيش الليبي له وللحكومة الجديدة. وبحثا دعم الجيش لعملية السلام وتداول السلطة في ليبيا.

ووصل اليوم المنفي إلى مدينة بنغازي قادما من اليونان بعد اختياره رئيساً للمجلس.

وغردالمنفي قائلا: "سأحل على بنغازي ضيفاً، ونطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم".

وبحسب المصادر، فسينطلق محمد المِنفي لإجراء المشاورات مع الأطراف الفاعلة في شرق ليبيا وعلى رأسها قيادة الجيش، لبحث إمكانية مباشرة المجلس أعماله من المدينة وتقريبِ وجهات النظر مع كافة التركيبات السياسية والاجتماعية في شرق البلاد، قبل الانتقال إلى طرابلس لتسلم مهام عمله رسميا.

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وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، أعلنت فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، الذي سيضم أيضاً موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي، بعد جولتين من التصويت.

والاسم الكامل للرئيس الجديد للمجلس الرئاسي هو محمد يونس بشير بوحويش المنفي، وهو من مواليد عام 1976، حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق، وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرق ليبيا.

وكان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا تحت لواء "اتحاد طلبة الجماهيرية"، ومن أكثر المتحمسين للثورة التي قادها الرئيس الراحل معمر القذافي عام 1969. وبعد أحداث فبراير 2011، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.

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