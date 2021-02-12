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واشنطن تؤكد دعمها لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

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المنفي وحفتر

واشنطن تؤكد دعمها لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

كان في استقبال المنفي رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي وعمداء بلديات طبرق وبئر الأشهب وأمساعد وآمر قاعدة طبرق الجوية

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت واشنطن، اليوم الجمعة، دعمها لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي وحكومة عبدالحميد الدبيبة.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، في وقت سابق الجمعة، إلى مطار طبرق قادمًا من مدينة بنغازي التي وصل إليها أمس الخميس.

وكان في استقبال المنفي رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي وعمداء بلديات طبرق وبئر الأشهب وأمساعد وآمر قاعدة طبرق الجوية.

إضافة إلى مدير مطار طبرق، ومديري أمن طبرق وبئر الأشهب وأمساعد وضباط وضباط صف الجيش الليبي وعدد من الحكماء والمشايخ.

عبد الحميد الدبية و محمد المنفي
2 صور عبد الحميد الدبية و محمد المنفي
2 صور
عبد الحميد الدبية و محمد المنفي
عبد الحميد الدبية و محمد المنفي
محمد المنفي
محمد المنفي

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، قد وصل مساء الخميس، إلى مطار بنينا الدولي في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

ووصل المنفي من دولة اليونان، وكان في استقباله اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5 في قاعة كبار الزوار بالمطار.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة، حيث طرح خلال اللقاء وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

وشدد حفتر على دعم المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الوطنية الوحدة التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

كما التقى المنفي برئيس جامعة بنغازي وعمداء الكليات ومديري المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة الجامعة.

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