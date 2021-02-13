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تركيا تعتزم إرسال المزيد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

مرتزقة سوريون في ليبيا
مرتزقة سوريون في ليبيا

تركيا تعتزم إرسال المزيد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

تجميد عودة 140 عنصرا من المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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تعتزم تركيا إرسال دفعة جديدة إلى ليبيا من المرتزقة المنتمين إلى فصائل سورية موالية لها، بحسب ما كشف المرصد السوري.

ويأتي ذلك وسط مطالبات دولية بخروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأوضح المرصد السوري أن التحضير لإرسال المجموعة الجديدة من المرتزقة إلى ليبيا، يتزامن مع تجميد عودة مجموعة أخرى تتكون من 140 عنصرا.

وكان خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا أحد أبرز بنود الاتفاق الليبي الليبي في يناير الماضي.

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والجمعة، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وذلك خلال اتصال مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش .

وأكد لودريان بعد الاتصال على ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة ليبية تمثل الجميع" وتطبيق اتفاق وقف النار "بالكامل".

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