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الجزائر تخفف القيود.. وتعيد فتح المساجد

الجزائر.. إجراءات مكافحة كورونا تعطل الحياة رغم ترحيب واسع بها
من الجزائر

الجزائر تخفف القيود.. وتعيد فتح المساجد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قرّرت الحكومة الجزائريّة، مساء الأحد، إعادة فتح كل مساجد البلاد والسماح باستئناف الأنشطة الفندقيّة، وذلك في إطار تقليص جديد للإجراءات المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا في ظل انخفاض عدد الإصابات.

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وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء "تُفتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك مع التقيّد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضد انتشار فيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أنّه تقرّر أيضًا "استئناف جميع الأنشطة الفندقيّة، العموميّة والخاصّة، باستثناء تنظيم الاحتفالات".

وتمّ تجديد حظر التجوّل لمدّة خمسة عشر يومًا، من الساعة 22,00 حتّى الساعة 5,00، في 19 ولاية من أصل ولايات البلاد الثماني والأربعين.

كما تمّ تمديد منع كلّ تجمّعات الأشخاص أيًا يكُن نوعها وكذلك الاجتماعات العائليّة، عبر أنحاء البلاد كافة، ولا سيّما حفلات الزواج والختان والتظاهرات ذات الطابع السياسي.

إطلاق حملة التطعيم

وأطلقت الجزائر، في 30 يناير، حملتها التطعيميّة في البليدة، بؤرة الوباء، بدفعةٍ أولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك-في". وبحسب وسائل إعلام محلّية، تُجري السلطات محادثات مع موسكو لتصنيع هذا اللقاح في الجزائر.

كما تلقّت الجزائر جرعات من لقاح أسترازينيكا البريطاني.

وسجلت الجزائر رسميًا أكثر من 110 آلاف إصابة بكورونا، بينها نحو ثلاثة آلاف وفاة.

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