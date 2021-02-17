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ليبيا.. جرحى بسقوط قذيفة هاون على تجمّع احتفالي في سبها

الأزمة الليبية

ليبيا.. جرحى بسقوط قذيفة هاون على تجمّع احتفالي في سبها

النائب مصباح اوحيدة لـ"العربية.نت": القذيفة لا تزال مجهولة المصدر وسقطت بشكل فجائي على المحتفلين بعيد الثورة

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العربية.نت - منية غانمي

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أصيب 3 مدنيين على الأقل بجروح مساء الثلاثاء جرّاء سقوط قذيفة هاون استهدفت تجمّعا لمواطنين كانوا يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، في منطقة المنشية بمدينة سبها جنوب ليبيا.

وفي التفاصيل، قال النائب بالبرلمان مصباح اوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت" إن "قذيفة هاون لا تزال مجهولة المصدر سقطت بشكل فجائي على مواطنين محتفلين بعيد الثورة".

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وأضاف أن هذا الأمر "أسفر على إصابة 3 منهم يعتقد أن من بينهم أطفالا، مازالوا حتى الآن في قاعة العمليات بعد نقلهم إلى مركز سبها الطبّي، وحالاتهم بين المتوسطة والخطيرة".

وخرج آلاف الليبيين في مختلف المدن مساء الثلاثاء للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، حيث تجمعت الجماهير في مختلف الميادين والساحات العامة، ورفعت أعلام الاستقلال وأطلقت هتافات باسم الثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي، بعد أن حكم البلاد لمدة 42 عاماً.

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