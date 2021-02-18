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لتعزيز التعاون.. رئيس حكومة ليبيا في القاهرة

دبيبة والسيسي

لتعزيز التعاون.. رئيس حكومة ليبيا في القاهرة

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القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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التقى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الوزراء الليبي عن تقدير بلاده للجهود المصرية الفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر لمؤسسات البلاد في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

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كما أكد تطلع حكومته إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب الرئاسة المصرية.

من جانبه هنأ السيسي الحكومة الليبية الجديدة بحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

من لقاء دبيبة والسيسي
من لقاء دبيبة والسيسي

تثبيت أركان الدولة

وشدد على حرص بلاده على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها من أجل ترتيب أولويات التحرك، والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي.

إلى ذلك، أكد استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

من طرابلس (أرشيفية رويترز)
من طرابلس (أرشيفية رويترز)

تعزيز العلاقات

وكان السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع دبيبة، قبل أيام، أكد فيه استعداد بلاده للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار.

فيما أكد دبيبة حرصه على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

صفحة ليبية جديدة

يذكر أن رئيس الوزراء الليبي الذي انتخب في الخامس من فبراير، كان تعهد بتشكيل حكومة جامعة لا تستبعد أحدا. ومع انتخابه فتحت ليبيا صفحة جديدة، وباب أمل من أجل السعي لتوحيد المؤسسات في البلاد، والعودة بالدولة التي غرقت لسنوات في الفوضى إلى المسار الطبيعي والقانوني.

وخلال الأشهر الماضية، لعبت مصر دورا فعالاً في محاولة لتقريب وجهات النظر بين أفرقاء الصراع.

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