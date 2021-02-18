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رئيس الجزائر يحل البرلمان.. ويعلن عن تعديل حكومي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية- فرانس برس)

رئيس الجزائر يحل البرلمان.. ويعلن عن تعديل حكومي

تبون يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

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إلى ذلك، قال تبون على التلفزيون الرسمي "قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفساد ومفتوحة للشباب".

وأضاف أنه "تم إدراج كل مطالب الحراك في تعديل الدستور كما سيتم إعلاء صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا بعد أن كان مهمّشا".

وأشار إلى أنه تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات المنتخبين.

كما قرر تبون إجراء تعديل حكومي خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وقال "إن التعديل الوزاري سيشمل القطاعات التي عرفت نقصا في أدائھا لمھامھا".وأضاف الرئيس الجزائري أنه خلال 15 أو 20 يوم ستكون ھناك نصوص نھائیة لتنصیب المجلس الأعلى للشباب.

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