فيما تتواصل الجهود من أجل اختيار وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أكد رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة، أنه لن يقبل بأي مرشح في حكومته لا يمكن العمل في جميع أنحاء الدولة.

حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار #عقيلة_صالح والسادة أعضاء #مجلس_النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة و عملية تشكيل الحكومة.

سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء #ليبيا. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 19, 2021

وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر السبت: حظيت بلقاءات مثمرة بكل من المستشار ‎عقيلة صالح، وأعضاء ‎مجلس النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة"

لا للإقصاء

وفي تأكيد إلى مساعيه لعدم إقصاء أي مكون من النسيج الليبي والأطراف السياسية، قال "سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا".

وكان الدبيبة، زار شرق البلاد أمس الجمعة والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب ما أفاد مكتبه.

ثم غادر طبرق نحو طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن بقية الزيارات شرقاً وجنوباً وغرباً ستجري بعد نيل الثقة من مجلس النواب.

حفتر وكوبيش والانتخابات ثالثهما

بالتزامن، التقى أمس المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في بنغازي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وأكد حفتر خلال اللقاء، بحسب ما أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، على ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي حتى تصل ليبيا لمرحلة استقرار دائم.

فيما شدد كوبيش على أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد والوصول بها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يذكر أن رئيس الوزراء الليبي الذي انتخب في الخامس من فبراير، كان تعهد بتشكيل حكومة جامعة لا تستبعد أحدا.

ومع انتخابه فتحت ليبيا صفحة جديدة، وباب أمل من أجل السعي لتوحيد المؤسسات في البلاد، والعودة بالدولة التي غرقت لسنوات في الفوضى إلى المسار الطبيعي والقانوني.