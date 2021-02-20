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سحب الثقة من الغنوشي متواصل..نائب تونسي يؤكد "لن نساوم"

Rached Ghannouchi, leader of the Islamist party Ennahda, waves the party flag outside Ennahda's headquarters in Tunis October 27, 2014.Tunisia's Ennahda party, the first Islamist movement to secure power after the 2011 Arab Spring revolts, conceded defeat on Monday in elections that are set to make its main secular rival the strongest force in parliament. Official results from Sunday's elections - the second parliamentary vote since Tunisians set off uprisings across much of the Arab World by overthrowing autocrat Zine El-Abidine Ben Ali - were still to be announced. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: ELECTIONS POLITICS)
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي (أرشيفية - رويترز)
خاص

سحب الثقة من الغنوشي متواصل..نائب تونسي يؤكد "لن نساوم"

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العربية.نت – منية غانمي

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بعد ما أثير عن عقد صفقة بين أحد الأحزاب التونسية ورئيس البرلمان من أجل تجنيب الأخير ما يجري من حراك نيابي من أجل سحب الثقة منه، أكد النائب بدرالدين القمودي أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في طريقها إلى النجاح هذه المرّة، رغم الضغوطات التي تمارسها حركة النهضة من أجل إجهاضها وإنقاذ زعيمها.

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ونفى النائب عن الكتلة الديمقراطية في تصريح للعربية.نت، ما يروج عن جود صفقة سريّة بين كتلته وحركة النهضة للخروج من الأزمة السياسية تقضي بالتراجع عن العريضة للإبقاء على الغنوشي مقابل استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعودة المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

راشد الغنوشي في البرلمان التونسي - فرانس برس
راشد الغنوشي في البرلمان التونسي - فرانس برس

ماضون في سحب الثقة

كما نفى أي تعامل خفي أو "تحت الطاولة" بين النهضة والكتلة. وشدد على أن الكتلة الديمقراطية منسجمة وموحّدة في مواقفها من الغنوشي ولن تعقد أيّ صفقة معه، كما أنّها تعمل على إنجاح عريضة سحب الثقة منه لاعتقادها بضرورة تغيير المشهد البرلماني وتجاوز الخلافات والصراعات التي تسبّب فيها الغنوشي، لافتا إلى أن هناك إجماعا بين أغلب النواب حول العريضة وسيتم تقديمها إلى مكتب البرلمان خلال الأيام القادمة حالما تبلغ 109 توقيعات، مضيفا أن حكومة المشيشي انتهت وبقاؤها مسألة وقت.

قيس سعيّد وهشام المشيشي (أرشيفية)
قيس سعيّد وهشام المشيشي (أرشيفية)

ضغوط النهضة

إلى ذلك، لم يخفِ القمودي وجود ضغوطات تمارسها النهضة على بعض النواب لرفض اللائحة وعدم التوقيع عليها، مشيرا إلى أن الغنوشي في موقف محرج ويواجه تذمّرا من نواب كتلة قلب تونس الذين يهدّدون بالانضمام إلى العريضة في صورة عدم الإفراج عن زعيمهم نبيل القروي.

ويمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء (73 نائبا) على الأقل، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان.

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