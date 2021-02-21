الجزائر.. تبون يحل البرلمان ويقلص الحقائب الوزارية

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى للبرلمان"، كما أجرى تعديلا وزاريا ثبت من خلاله عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة وقلص عدد الحقائب الوزارية.

ويشار إلى أن رئيس الجزائري كان قد أعلن، في خطاب للأمة الخميس الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.

ووقع عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا رقم 78 يتضمن تعديلا في الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرر رئيس الجمهورية تقليص عدد الدوائر الوزارية والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.

وكان الرئيس تبون قد أعلن في خطابه، الخميس الفارط، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، عن عدة قرارات هامة.

ومن بين هذه القرارات، حل المجلس الشعبي الوطني والذهاب مباشرة إلى انتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال لفاسد.

كما دعا الرئيس تبون في السياق ذاته، الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، قبل أن يضيف بأن الدولة ستتكفل بجزء كبير من حملتهم الانتخابية.

واختتم الرئيس بأن الهيئة المستقلة سيسند لها تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات بعيدا عن أي تدخل في مصالحها.

وبمقتضى هذا المرسوم، عين الرئيس تبون الأسماء الآتية ضمن الطاقم الوزاري:

عبد العزيز جراد: وزيرا أول

صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية

كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل وحافظا للأختام

أيمن بن عبد الرحمن: وزيرا للمالية

محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم

شمس الدين شيتور: وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية

عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين

مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون

سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة

حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات

إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

محمد باشا : وزيرا للصناعة

عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة

كمال رزيق : وزيرا للتجارة

عمار بلحيمر : وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة

كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل

مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية

محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي

عبد الرحمن بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان

دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة

سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية

نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة

ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات

سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة

يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة.