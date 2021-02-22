تونس.. أمين عام "اتحاد الشغل" يعلن تعرّضه لتهديدات بالقتل

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكبر منظمة نقابية في البلاد، إنه تعرض لتهديدات بالقتل بسبب موقف الاتحاد من أزمة شركة الخطوط التونسية وخلافها الأخير مع شركة "تاف" التركية.

والاثنين، أعلنت الحكومة التونسية إعفاء ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية، وذلك بعد خلافات مع اتحاد الشغل، وانتقادات حادة وجهت إليها بسبب ضعف أدائها وانعدام كفاءتها، إلى جانب خرقها لواجب التحفّظ بعد نشرها لوثائق إدارية سرّية بين الشركة واتحاد الشغل.

وحمّل الطبوبي، في حوار مع الإذاعة التونسية، حركة النهضة مسؤولية الأزمة الأخيرة التي شهدتها شركة الخطوط التونسية، موضحاً أنها تدخلت عبر وزير النقل السابق وأحد أهم رجالاتها أنور معروف لتعيين الحامدي من أجل وضع يدها على الشركة والسيطرة على المؤسسات العمومية، لافتاً إلى أن بعض قيادات النهضة يتعاملون مع تونس "كغنيمة".

وأوضح الطبوبي أنه تقدم اليوم الاثنين بشكوى قضائية بعد تلقيه تهديدات بالقتل من شخص تونسي مقيم في نيويورك، في علاقة بموقف الاتحاد من المدير العامة للخطوط التونسية.

وتواجه شركة الخطوط الجوية التونسية أزمة مالية غير مسبوقة، أثرّت على مستوى خدماتها، وهو ما طرح تساؤلات ونقاط استفهام كبيرة، حول ما إذا كانت أزمتها حقيقيّة أم مفتعلة من أجل التفريط فيها للقطاع الخاصّ لصالح جهات أجنبية.

والجمعة الماضي، أضرب موظفو الخطوط التونسية بجميع المطارات احتجاجاً على تردي الأوضاع المالية وعلى تجميد حساباتها البنكية من طرف شركة "تاف" التركية بسبب ديون بذمّتها، قبل أن تعلن وزارة النقل فض الإضراب عقب التوصل إلى اتفاق بوقف تجميد حسابات الخطوط التونسية.