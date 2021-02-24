أميركا على خط  حكومة ليبيا.. دعوة للإسراع بمنح الثقة

مع تعثر مسألة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، نظرا للخلافات الحاصلة بين النواب، التقى السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، رئيس البرلمان عقيلة صالح اليوم الأربعاء، داعيا إلى التسريع بالتصويت على منح الثقة.

وأفادت السفارة الأميركية في ليبيا أن اللقاء تطرق إلى أهمية عقد جلسة المجلس للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

كما لفتت إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن تصويت البرلمان على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر.

مسؤوليات البرلمان

فيما شدد صالح على وجوب أن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته في هذا الصدد.

إلى ذلك، اعتبر أن على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي وإعلان القاهرة.

إنذار الدبيبة

وكان رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة لوح سابقا باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة، في حال عدم توافق البرلمان واستمراره في الانقسام حول جلسة منح الثقة للحكومة. وقال في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، في وقت متأخر أمس الثلاثاء "لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني".

يشار إلى أن وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، التي تم التوافق عليها في تونس في نوفمبر من العام الماضي، تمنح قرار منح الثقة للحكومة إلى ملتقى الحوار السياسي، في حال عدم الحصول عليها من البرلمان في الآجال المحدّدة.

ولا يبدو أن هذا الأمر مستبعد، في ظل استمرار انقسام البرلمان وتواصل الخلافات بين أعضائه، رغم محاولات القادة الجدد التدخل للمّ الشمل وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية وتحقيق مصالحة بين أعضائها في الشرق والغرب، قبل موعد الجلسة العامة لمنح الثقة.