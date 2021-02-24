انفجار مخزن ذخيرة في طرابلس.. وإصابة عناصر من "الوفاق"

قتل شخص وأصيب 3 آخرون بانفجار مخزن للذخيرة في أحد معسكرات منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وقال سكان في العاصمة طرابلس إن دوي انفجار قوي تردد بمنطقة قصر بن غشير في ساعة متأخرة الثلاثاء، بينما ذكر مراسل "العربية" أن الانفجار وقع بمعسكر المنشآت الحيوية بالمنطقة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الانفجار ناجم عن مخلفات الحرب وأن القتيل والمصابين هم عناصر تابعون لحكومة الوفاق.

كما تحركت وحدات الدفاع المدني بالمنطقة لإطفاء الحريق وسارعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

يشار إلى أن منطقة قصر بن غشير تعد من أكثر المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة بين ميليشيات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي خلال القتال في طرابلس.