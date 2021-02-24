.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انفجار مخزن ذخيرة في طرابلس.. وإصابة عناصر من "الوفاق"

من طرابلس الليبية (أرشيفية من فرانس برس)

انفجار مخزن ذخيرة في طرابلس.. وإصابة عناصر من "الوفاق"

مراسل "العربية": الانفجار وقع بمعسكر المنشآت الحيوية في منطقة قصر بن غشير

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

قتل شخص وأصيب 3 آخرون بانفجار مخزن للذخيرة في أحد معسكرات منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وقال سكان في العاصمة طرابلس إن دوي انفجار قوي تردد بمنطقة قصر بن غشير في ساعة متأخرة الثلاثاء، بينما ذكر مراسل "العربية" أن الانفجار وقع بمعسكر المنشآت الحيوية بالمنطقة.

مجلس النواب الليبي: سرت جاهزة لمنح الحكومة الثقة المغرب العربي مجلس النواب الليبي: سرت جاهزة لمنح الحكومة الثقة

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الانفجار ناجم عن مخلفات الحرب وأن القتيل والمصابين هم عناصر تابعون لحكومة الوفاق.

كما تحركت وحدات الدفاع المدني بالمنطقة لإطفاء الحريق وسارعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

يشار إلى أن منطقة قصر بن غشير تعد من أكثر المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة بين ميليشيات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي خلال القتال في طرابلس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد