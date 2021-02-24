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بلا شروط.. 84 نائبا ليبياً يدعمون الحكومة الجديدة

رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبد الحميد الدبيبة
رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة

بلا شروط.. 84 نائبا ليبياً يدعمون الحكومة الجديدة

دعوات لتجاوز كل التجاذبات والخلافات من أجل عدم عرقلة عمل الحكومة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

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أعلن 84 نائبا بالبرلمان الليبي، الأربعاء، دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية دون قيد أو شرط، على أن تراعي عند الاختيار معايير الكفاءة والأمانة والخبرة.

ودعا النواب الموّقعون على بيان الدعم، زملائهم بالبرلمان لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، وتجاوز كل التجاذبات والخلافات، من أجل عدم عرقلة عمل الحكومة.

يأتي ذلك قبل يومين من الموعد المحدد لإعلان تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وبعد أيام من مشاورات ومفاوضات وجهود قادها أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، لإقناع البرلمان بتوحيد صفوفه وعقد جلسة عامة لمنح الثقة لهذه الحكومة.

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انتظار نيل الثقة

ومن المتوقع أن يسلم الدبيبة التشكيلة الوزارية التي اختارها، غدا الخميس، إلى المجلس الرئاسي ثم إلى البرلمان، قبل الإعلان عنها يوم الجمعة، وانتظار نيل الثقة من البرلمان، للبدء في مهامها الرسمية، وتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الامم المتحدة، والتي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل.

وتحتاج الحكومة الجديدة لتصويت 120 نائبا لنيل الثقة من البرلمان، فيما لا تزال المشاورات الجارية بين النواب المجتمعين في طرابلس حول مكان انعقاد جلسة منح الثقة.

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