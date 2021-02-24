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تونس.. إفراج مشروط عن نبيل القروي بمبلغ ضخم

نبيل القروي

تونس.. إفراج مشروط عن نبيل القروي بمبلغ ضخم

إطلاق سراحه مشروط بتأمين مبلغ مالي قدره نحو 3.7 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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أصدر القضاء التونسي، الأربعاء، حكماً بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل كفالة مالية.

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وكشف المتحدث باسم القطب القضائي والمالي محسن الدالي، لـ"العربية/الحدث"، أن الإفراج عن القروي مشروط بتأمين مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار تونسي (نحو 3.7 مليون دولار).

كما أوضح "أن خروج القروي من السجن مرتبط بتأمين الضمان المالي المحدد".

فساد وتبييض أموال

وكان قاضي التحقيق في تونس، قد أصدر في الـ24 من ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال، والتي سبق للقروي أن أوقف بسببها تحفظيا قبل أن يتم الإفراج عنه إلى حين صدور نتائج التحقيق.

وأوقف نبيل القروي قطب الإعلام والأعمال في تونس وزعيم "قلب تونس"، ثاني أكبر حزب في البرلمان، للتحقيق معه في تهم ترتبط بتبييض أموال وتهرب ضريبي في قضية قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.

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