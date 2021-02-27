الجزائر.. عودة مسيرات الحراك بعد توقف لقرابة عام بسبب كورونا

شهدت الجزائر العاصمة وعدد من الولايات، الجمعة، مسيرات شعبية حاشدة، إيذاناً بعودة الحراك الشعبي المتوقف منذ أشهر بسبب جائحة كورونا.

ساحةُ البريدِ المركزي بالعاصمة كانت مسرحا لاحتجاجاتٍ رفع من خلالها المتظاهرون هتافاتٍ وشعاراتٍ تطالب بالتغيير.

وجاء استئناف مسيرات الحَراكِ بعد أشهرٍ من التوقفِ في وقت أعلن فيه الرئيسُ الجزائريُّ عن إصلاحاتٍ سياسيةٍ وُصفت بالعميقة، إضافةً إلى تدابيرَ تهدف إلى تخفيف انعكاسات أزمة كورونا على المستوى المعيشي.

سبقت ذلك تصريحاتٌ للرئيس تبون اتهم فيها أطرافاً بمحاولةِ زعزعةِ استقرارِ البلاد، في حين حذر قائدُ أركانِ الجيش من حربِ دعايةٍ وتضليل تستهدف بلادَه.

وما زاد من انقسام ِ الشارع ِ الجزائري حول العودةِ إلى التظاهرِ مجددا قصدَ تحقيقِ التغييرِ المنشود، كشفُ وزارةِ الصحة عن تسجيلِ أولى حالاتِ السلالةِ المتحورة لفيروس كورونا في البلاد.