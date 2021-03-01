اللجنة العسكرية الليبية: سرت جاهزة لاحتضان جلسة "منح الثقة"

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من الجيش الوطني الليبي و5 من حكومة الوفاق، الأحد، عن جاهزية مدينة سرت لاحتضان جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

جاء ذلك في بيان رداً على طلب رئيس البرلمان عقيلة صالح انعقاد جلسة رسمية في سرت وتأمينها. وتم التأكيد في البيان من قبل كافة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى نهايتها.

يذكر أن عقيلة صالح حدد الاثنين 8 مارس موعداً لانعقاد جلسة رسمية تخصص لمناقشة منح الثقة على الحكومة الجديدة، داعياً كافة النواب إلى حضور الجلسة.

لكن قبل هذا الموعد، ستكون السلطة التنفيذية الجديدة أمام مهمة صعبة لإقناع أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة منح الثقة، في ظل استمرار الانقسام ورفض عدد من النواب عقدها في سرت لأسباب لوجستية وأمنية وكذلك رفض رئاستها من عقيلة صالح.

والخميس الماضي، عرض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة هيكلية حكومته وتصوراتها للمرحة القادمة ومعايير اختيار تشكيلتها على البرلمان، في حين أجل موعد الإعلان عن أسماء الوزارات وعددها وهوية شاغليها، وطلب من أعضاء البرلمان سرعة اعتماد حكومته ومنحها الثقة، مؤكداً أنه مستعد للذهاب إلى أي مدينة ليبية لتقديمها.

يشار إلى أن الدبيبة يواجه اختبار منح الثقة بأريحية، حيث يمتلك خياراً ثانياً في حال فشل البرلمان في الانعقاد أو رفضه لحكومته، يتمثل في الذهاب إلى ملتقى الحوار السياسي المكون من 75 عضواً، للحصول على ثقته.

وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة البرلمان، قبل أن يبدأ مهامه رسمياً في قيادة المرحلة الانتقالية والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل.