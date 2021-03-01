"حلال عليكم حرام علينا".. صرخة من فناني تونس

قرر عدد من الفنانين التونسيين الخروج إلى الشارع وإقامة حفلات فنية، وذلك للتنديد باستمرار القيود التي فرضتها الحكومة على أعمالهم بسبب فيروس "كورونا"، مقابل منحها تراخيص للأحزاب السياسية لخرقها عبر التظاهرات والتجمعات الشعبية التي نظمتها وآخرها مسيرة حركة النهضة.

وأطلق فنانون تونسيون حملة احتجاجية في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #حلال_عليكم_حرام_علينا، وجهوا من خلالها انتقادات إلى الحكومة، عقب تنظيم حركة النهضة مسيرة دعت إليها كافة أنصارها من كل مدن البلاد، ما اعتبروه كيلا بمكيالين فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المشددة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

مظاهرات دون تباعد اجتماعي

ومنذ أشهر، تفرض السلطات إجراءات بروتوكولية مشدّدة للحد من انتشار فيروس "كورونا" من بينها منع التنقل بين المدن ووقف التجمعات والتظاهرات الثقافية إلى جانب حظر تجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، لكن سماحها للأحزاب السياسية بتنظيم مظاهرات ومسيرات دون احترام قواعد البروتوكول الصحيّ أو التباعد الاجتماعي، أثار استياء الفنانين الذين توقفت أعمالهم وعروضهم الفنيّة بشكل كلي ودخلوا في بطالة منذ الإعلان عن هذه الإجراءات.

وفي هذا السياق، أعلن الفنان سامي اللجمي على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه سيقدم اليوم مطالب إلى رئاسة الحكومة ولوالي تونس ورئيسة بلدية تونس بغرض تقديم عرضه الفني الصوفي "الزيارة" للعامة مجانا في عدة مناطق، وأبرزها شارع محمد الخامس، وهو نفس المكان الذي شهد مسيرة حركة النهضة يوم السبت، مؤكدا أن "السياسيين ليسوا أفضل من الفنانين وانتهى زمن حلال عليهم حرام علينا".

من جانبها، أكدت الفنانة الاستعراضية نرمين صفر على "فيسبوك" أنها ستقدم عرضا في شارع محمد الخامس وسط العاصمة، قائلة "سأثبت للجميع من أقوى جمهور؟ الأحزاب السياسية المرتشية، أو جمهور الرقص والفن والحياة"، وذلك في إشارة إلى مسيرة حركة النهضة.

تطبيق العدالة

كما دعت الفنانة منال عمارة، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إلى تطبيق العدالة بين التونسيين والسماح للفنانين والموسيقيين الذين حرموا من حقهم في العمل أصبحوا يعيشون أوضاعا اجتماعية ومادية صعبة بسبب إجراءات "كورونا" باستئناف أنشطتهم والسماح للتظاهرات الفنية بالعودة، مثلما تم السماح للأحزاب السياسية بالتجمع".

وهاجمت حركة النهضة وتساءلت "كيف تسمح السلطات بتجمّع الآلاف في الشوارع دون احترام لأدنى شروط البروتوكول الصحي، وتفرض إغلاقا على المطاعم والمقاهي التي تتسع لمئات الأشخاص وتمنع إقامة الحفلات فيها".