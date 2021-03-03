إعلان وشيك عن توحيد 27 مؤسسة منقسمة بين شرق وغرب ليبيا

أكدت مصادرنا في ليبيا أن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، سيعلن خلال الأيام القادمة عن توحيد 27 مؤسسة منقسمة بين شرق وغرب ليبيا.

وأضافت المصادر أن معيتيق عقد الأسبوع الماضي جملة من الاجتماعات مع مسؤولين في شرق وغرب ليبيا بغية توحيد المؤسسات.

يذكر أن المؤسسات التي ستوحد منقسمة مند سنة 2014 مما تسببت في تدهور سعر الدينار الليبي. وبدأت الأطراف الليبية، إثر ملتقى الحوار الليبي، مساعي لتوحيد مؤسساتها المنقسمة.

وانتخب الملتقى عبد الحميد الدبيبة (61 عاماً) في 5 فبراير الماضي رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية. وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضاً على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.

وقال الدبيبة الاثنين: "نطمئن الشعب الليبي بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة".

وأكد بأنه يعول على الليبيين واستيعابهم "لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة"، وفقا للبيان.

من جهته، دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الجمعة، من الرباط رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة إلى مراعاة تمثيل كل البلاد في تشكيل حكومته المؤقتة المرتقبة، مؤكدا أيضاً العزم على تنفيذ اتفاق توحيد المناصب السيادية.