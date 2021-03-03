ليبيا.. ملامح الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب دون أسماء

أفادت مصادر "العربية" بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة أرسل تصور حكومته لمجلس النواب بدون أسماء الوزراء.

أما فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة الجديدة، فأشارت مصادر "العربية" إلى ارتفاع عدد النواب المطالبين بتأجيل جلسة الثقة حتى صدور تقرير الرشاوى.

هذا وأضافت المصادر أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، سيتوجه اليوم الأربعاء للعاصمة المصرية القاهرة في زيارة ليوم واحد.

وفي السياق أجرى اليوم السفير الألماني لدى ليبيا محادثات وصفها بالبناءة مع أعضاء مجلس النواب في طرابلس، أكد خلالها على الفرصة الكبيرة للنواب من أجل الوحدة والمصالحة.

يأتي ذلك فيما طالب كل من المجلس الرئاسي الليبي والحكومة الليبية لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم رشاوى اتهمت بها شخصيات ليبية كانت شاركت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما توعد المجلس الرئاسي والحكومة كلَّ من يثبتُ تورطه بعدم تولي أي مسؤولية في مؤسسات الدولة.

وقال البرلمان الليبي، في وقت سابق الثلاثاء، إنه لم يتسلم طلباً لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد مزاعم الرشاوى، التي أحدثت ضجّة داخل المشهد السياسي، وباتت تهدد بتأخير اعتماد الحكومة.

جاء ذلك على لسان نائبة مقرّر البرلمان صباح جمعة الحاج، في تصريحات لوسائل إعلام محليّة، حيث أكدت أنه لا نية لتأجيل جلسة منح الثقة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل في مدينة سرت، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم تسليم تشكيلة الحكومة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح قبل انعقاد هذه الجلسة.