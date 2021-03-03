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الجيش الجزائري يحبط محاولة تفجير إرهابي بالعاصمة

وزارة الدفاع الجزائر الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائر الجزائرية

الجيش الجزائري يحبط محاولة تفجير إرهابي بالعاصمة

وزارة الدفاع الجزائرية: القبض على الإرهابيين الثلاثة في جبال تيبازة غرب العاصمة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال هذا الأسبوع تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية، تنشط بجبال تيبازة غرب العاصمة.

وأفاد بيان الوزارة أنه تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

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هذه القنبلة، والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، يوم أمس الثلاثاء 02 مارس 2021، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي.

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