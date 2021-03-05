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وداعاً باشاغا وامرأة للخارجية.. هل تصح تسريبات الحكومة؟

رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية- رويترز)
الأزمة الليبية

وداعاً باشاغا وامرأة للخارجية.. هل تصح تسريبات الحكومة؟

تسريبات حول الحكومة الجديدة والتصويت الاثنين

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دبي - العربية.نت

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خلال الساعات الماضية، انشغل الشارع الليبي بلائحة من الأسماء قيل إنها ستدخل ضمن التشكيلة الوزارية.

وفي حين لم تستطع "العربية.نت" الجزم بصحتها التامة، سيكون لافتاً إذا صحت غياب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، فضلا عن ترشيح امرأة لأول مرة لتولي حقيبة الخارجية من ضمن التسريبات.

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وتضمنت التشكيلة المسربة 22 اسما، يترأسها بطبيعة الحال عبد الحميد الدبيبة مع نائبين، صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي. فيما طرح اسم خالد مازن لوزارة الداخلية، ولمياء أبو سدرة للخارجية.

التشكيلة إلى البرلمان .. وجلسة الاثنين

وكان الدبيبة سلم مساء أمس الخميس التشكيلة الجديدة لرئاسة مجلس النواب بالأسماء المقترحة. وأوضح مكتبه الإعلامي في حينه أن تلك الخطوة أتت التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات الموضوعة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع التئامها بتاريخ 8 مارس 2021 في مدينة سرت.

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح(أرشيفية- فرانس برس)
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح(أرشيفية- فرانس برس)

في المقابل، تعالت بعض الأصوات المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة، حتى تفصل الأمم المتحدة بمسألة الرشاوى التي طالت رئيس الحكومة خلال الأسابيع الماضية.

إلا أن مجلس النواب أوضح في اتصال مع "العربية" أمس أن رئيس الحكومة رفع تشكيلته لرئيس المجلس، مؤكدا ألا تغيير حتى الآن في موعد الجلسة المحدد يوم الاثنين، وأن دعوة رئيس البرلمان لتلك الجلسة لا تزال قائمة.

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