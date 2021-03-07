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أمطار "فجائية" تضرب غرب الجزائر.. ووفاة 6 إثر السيول

صورة نشرتها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على فيسبوك

أمطار "فجائية" تضرب غرب الجزائر.. ووفاة 6 إثر السيول

جهاز الحماية المدنية: التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الشلف (شمال غرب) من تساقطات مطرية فجائية غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة لثلاث سيارات

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العربية.نت، وكالات

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قضى 6 أشخاص غرب الجزائر، السبت، إثر سيول تسببت بها أمطار غزيرة "فجائية"، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضح جهاز الحماية المدنية أن "التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الشلف (شمال غرب) من تساقطات مطرية فجائية غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة لثلاث سيارات".

صورة نشرتها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على فيسبوك
صورة نشرتها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على فيسبوك

كما أفاد بيان الحماية المدنية على موقع فيسبوك أن عمليات البحث "عن ضحايا محتملين" ما زالت جارية.

إلى ذلك أشار إلى أن السيول أسفرت عن "غلق الطريق السيّار شرق-غرب" وطرق ثانوية أمام حركة المرور "بسبب تجمع مياه الأمطار".

صورة نشرتها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على فيسبوك
صورة نشرتها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على فيسبوك

يذكر أن الجزائر تشهد تأخراً لتساقط الأمطار خاصة في وسط البلاد وغربها.

وبلغت نسب امتلاء السدود حتى نهاية يناير أقل من 25% في تلك المناطق، بينما فاقت نسبة 60% في المناطق الشرقية.

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