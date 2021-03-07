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البرلمان الليبي يؤجل منح الثقة للحكومة إلى الثلاثاء

سرت
من اجتماع البرلمان في سرت
الأزمة الليبية

البرلمان الليبي يؤجل منح الثقة للحكومة إلى الثلاثاء

خلافات بين أعضاء البرلمان حول برنامج عمل الحكومة

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العربية.نت – منية غانمي

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قرر البرلمان الليبي، الاثنين، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء.

وتقرر تعليق أعمال جلسة مجلس النواب في سرت إلى الثلاثاء، للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وإجراء المزيد من المشاورات.

وتحدثت وسائل إعلام ليبية عن استدعاء ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

ومن جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعقد جلسة مجلس النواب في سرت، الاثنين، باعتبارها خطوة مهمة نحو توحيد البلاد.

وأشادت البعثة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضائه الذين يعقدون جلسة موحدة بعد سنوات من الانقسامات.

وكان البرلمان الليبي قد بدأ، الاثنين، أعمال جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وسط خلافات بين أعضائه حول برنامج عملها بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.

وبدأت الجلسة برئاسة صالح ونائبيه، بنصاب قانوني، بعد حضور 132 نائبا..

عقيلة صالح
عقيلة صالح

وفي وقت لاحق، نقلت قناة "فبراير" الليبية عن رئيس مجلس النواب، صالح، أن "ضغط بعض النواب لتسمية أقربائهم للوزارات وضع الدبيبة في موقف محرج".

وحث صالح، النواب على عدم التدخل في التشكيلة الوزارية لحكومة الدبيبة.

وقبيل انعقاد الجلسة، دعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر القادم

لكن 42 نائبا دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس وتضمينها بالإعلان الدستوري وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وإلى ما بعد الكشف عن تقرير لجنة الخبراء الأممية حول دفع رشاوى لمشاركين في الحوار السياسي من أجل التأثير على نتائج انتخابات السلطة السياسية الجديدة.

وانعقدت الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب في قاعات "واقادوقو" بسرت قبل انطلاق الجلسة الرسمية. وذلك بعد اكتمال توافد النواب إلى سرت استعداداً لعقد جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

وفي وقت سابق، توجّه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، الدبيبة، ، إلى سرت لحضور جلسة مجلس النواب.

وأكد رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5 اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان في سرت.

من اجتماع سابق للبرلمان الليبي في بنغازي (أرشيفية)
من اجتماع سابق للبرلمان الليبي في بنغازي (أرشيفية)

في سياق متصل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها على علم بالاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في سرت اليوم.

وأكد رئيس البعثة يان كوبيش على أهمية عقد جلسة مجلس النواب "كخطوة مهمة نحو الوحدة والسيادة"، مضيفاً: "يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة".

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وضمّت السفارة الأميركية في ليبيا صوتها للبعثة الأممية وأكدت على أهمية عقد جلسة مجلس النواب اليوم في سرت.

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