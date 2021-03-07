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تأكيد أوروبي.. انتخابات ليبيا مهمة لتقدم العملية السياسية

ماس ولودريان (أرشيفية من فرانس برس)

تأكيد أوروبي.. انتخابات ليبيا مهمة لتقدم العملية السياسية

الأمم المتحدة كانت أعلنت يوم 24 ديسمبر 2021 موعداً للانتخابات الليبية

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دبي - العربية.نت

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شدد وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان على أنه "لا غنى عن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر لإحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، السبت.

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وأواخر العام الماضي، أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، يوم 24 ديسمبر 2021 موعداً للانتخابات الليبية.

حكومة تضم 35 عضواً

يذكر أن رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة كان اقترح تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضواً، وذلك حسب ما قال مكتبه، الجمعة، قبل اجتماع يعقده البرلمان، الاثنين، لمناقشة التصديق على حكومته.

إلى ذلك تضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيراً و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.

مهلة حتى 19 مارس

يشار إلى أن الدبيبة انتخب في 5 فبراير الفائت رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار السياسي الذي أطلق في نوفمبر الماضي، بين الأطراف الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

كما توافق ملتقى الحوار السياسي الليبي في فبراير على اختيار سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة ومجلساً رئاسياً من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

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