تفاصيل مثيرة.. "مهمة خاصة" تدخل حقل فوسفات تونسياً

ثروة يستنزفها الفساد وموظفون أشباح وصفقات مشبوهة وقطع غيار وآلات مهترئة وغير صالحة للاستعمال تُقدّر بملايين الدولارات.

تراجع بالجملة للإنتاج ووضعية كارثية لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكميائي المرتبط بها. خسارة تقدر بـ8 مليارات دولار منذ عام 2011 فمن المسؤول؟ ومن المستفيد؟ ولصالح من تتم عملية إغراق الشركة في الديون والمشاكل؟ من يريد أن يدمر قطاع الفوسفات في تونس المُنهَك أصلاً بالإضرابات والاعتصامات؟

شبهات فساد

توجه فريق مهمة خاصة إلى محافظة قفصة ومنها إلى جهة المتلوي، ودخل حقل إنتاج الفوسفات. كان السكون مخيماً على المكان والعمل يكاد يكون متوقفاً. الآلات متهالكة ووسائل استخراج الفوسفات في أسوأ حالاتها.

في مقر شركة فوسفات قفصة يغطي الغبار بعض القاطرات التي اقتنتها الشركة بملايين الدولارات منذ أعوام ولكنها لم تُستعمل حتى الآن. الموظفون هناك يشيرون إلى أنها صفقة من ضمن صفقات عدة تكتنفها شبهات فساد تورط فيها مسؤولون من بينهم نواب.

من منتجة إلى مستهلكة

تحولت تونس من منتجة للفوسفات إلى مستهلكة له، حيث تراكمت الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة خلال الفترة من 2011 إلى 2019 لتبلغ 603 ملايين دينار.

غياب الاستثمارات وارتفاع معدل البطالة وعدم توفر الخدمات والبنى التحية وارتفاع نسبة التلوث جراء مناجم الفوسفات دفعت العمال والناس للاحتجاج والإضراب في أكثر من منطقة، للمطالبة بحلول جذرية لهذه المشاكل.