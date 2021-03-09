.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدبيبة: الأفضل حل الخلافات في البرلمان لا على الجبهات

رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية - رويترز)

الدبيبة: الأفضل حل الخلافات في البرلمان لا على الجبهات

رئيس الحكومة: الأطراف متفائلة بغد أفضل يليق بالليبيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في وقت قرر فيه أعضاء البرلمان الليبي المجتمعون في سرت، الثلاثاء، تأجيل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة إلى الأربعاء لمزيد من المشاورات حول التشكيلة الوزارية المقترحة ومناقشة التعديلات المطروحة، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن التئام مجلس النواب بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي.

الدبيبة: مستعد لتغيير أي اسم بحكومة ليبيا خلال ساعة المغرب العربي الدبيبة: مستعد لتغيير أي اسم بحكومة ليبيا خلال ساعة

وأضاف في تغريدة عبر تويتر أنه من الأفضل أن يتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدلا من جبهات القتال.

كما أكد على تفاؤل الأطراف بغد أفضل يليق بالليبيين، وفقاً لتعبيره.

وجاء كلام الدبيبة بعدما أعلن عن تعديل التشكيلة الوزارية التي طرحها على البرلمان بإزاحة الأسماء الجدلية التي واجهت اعتراضات وانتقادات برلمانية وشعبية.

فقد أحدثت التعديلات خلافات بين الأعضاء بشأن الآليات والمعايير التي اعتمدها الدبيبة في هذا التعديل، مما دفع إلى تعليق الجلسة ثم تأجيلها إلى الأربعاء.

تقديم التشكيلة كاملة

في سياق متصل، دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح، الدبيبة إلى استكمال تشكيلته الوزارية وتقديمها كاملة الأربعاء، للتصويت عليها، وتحدث عن إمكانية سحب الثقة من أي وزير بالتشكيلة الحكومية في صورة تقديم 40 نائبا اعتراضا عليه.

وطالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء بتعيين حسين عطية القطراني بدلا عن صقر بوجواري، إلى جانب التخلي عن لمياء بو سدرة المرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية وتركها شاغرة إلى حين تسميتها بالتشاور بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، كما تمّ إزاحة مارن التائب من منصب وزير دولة لشؤون المرأة، وتغيير وزير الصحة المقترح خالد الجازوي بعلي الزناتي.

يشار إلى أن البرلمان الليبي، كان استأنف في وقت سابق من الثلاثاء، جلسته في مدينة سرت، بحضور 132 نائبا للنظر في برنامج الحكومة والتصويت على منحها الثقة بعد التعديلات التي أدخلها الدبيبة على التشكيلة الوزارية.

وقبيل انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، عقد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مغلقا مع رئيس البرلمان عقيلة صالح. وفق ما أوردت وسائل إعلام ليبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد