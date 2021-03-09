تونس.. السجن 10 أعوام لبلحسن الطرابلسي

قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بسجن بلحسن الطرابلسي، الشقيق الأكبر للزوجة الثانية للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 10 سنوات بتهمة الفساد.

وأضاف مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الثلاثاء، أن المحكمة حكمت أيضاً بالسجن 8 سنوات على مالك قناة الحوار التلفزيونية سامي الفهري في القضية نفسها.

14.51 مليون دولار

وغرمت المحكمة الرجلين 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.

يشار إلى أن الطرابلسي كان يعد من أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد. وكان بلحسن الطرابلسي (57 عاماً) أوقف في مارس 2019 بفرنسا واتُهم بـ"غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة".

كما يتهم التونسيون الطرابلسي بأنه كوّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد في البلاد بالتقرب من دوائر السلطة حتى انهيار النظام عام 2011 إثر انتفاضة شعبية.

إلى ذلك فر الطرابلسي من تونس خلال ثورة 2011 إلى كندا ثم غادرها في 2016 بعد رفض السلطات منحه اللجوء السياسي.

وبعد توقيفه في فرنسا، طلبت تونس تسلمه لينفذ 3 عقوبات بالسجن لمدة مجموعها 33 عاماً.